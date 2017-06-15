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دمشق تنجح فى فتح طريق لإمدادات الأسلحة من إيران عبر العراق
الجيش السوري يسترد

دمشق تنجح فى فتح طريق لإمدادات الأسلحة من إيران عبر العراق

2017-06-15 08:37:46
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وصلت القوات الحكومية السورية إلى الحدود مع العراق، وتمكنت القوات السورية بذلك من شق ممر لنقل أسلحة يحتاجها الجيش السورى من إيران إلى سوريا عبر العراق فى موقع يبعد 20 كيلومترا عن معبر الحدود السورية العراقية التنف، حيث تم فتح الطريق البرى الذى يربط بين الدولتين. وقد بدأت سيارات الشحن تسير عليه بحسب “سبوتنيك”.

وقال الجنرال السورى المتقاعد يحيى سليمانـ لصحيفة “ازفستيا” إن فتح الطريق للوصول إلى سوريا من إيران عبر العراق يتيح تجاوز المصاعب لنقل السلع العسكرية والأسلحة والذخيرة والأدوية والمساعدات الأخرى من الجمهورية الإسلامية.

وتعتبر إيران مصدراً أساسياً لإمدادات الأسلحة لسوريا. وكانت إمدادات الأسلحة تصل إلى سوريا حتى الآن بطريق الجو أو بطريق البحر عبر لبنان، وهما طريقان باهظا التكاليف ومحفوفان بالعوائق. والآن أزيلت العوائق

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