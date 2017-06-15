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ناقد رياضي يطالب بإلغاء الأحتراف في مصر ويحذر من «كارثة كروية»
الناقد الرياضي أحمد جلال
الناقد الرياضي أحمد جلال

ناقد رياضي يطالب بإلغاء الأحتراف في مصر ويحذر من «كارثة كروية»

2017-06-15 09:14:10
محيط - خالد الريس

حذر الناقد الرياضي أحمد جلال من تنفيذ مقترح زيادة عدد اللاعبين الأجانب في فرق كرة القدم المصرية، واصفا إياه بـ”الكارثة”، وقال : “ده لو حصل يبقى اتحاد الكرة بيرتكب جريمة في حق الكرة المصرية”.
وأعلن جلال من خلال لقائه على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية، أن القرار أدي إلى اعتماد العديد من الفرق على استقدام مهاجمين أجانب مما أسفر عن افتقار منتخب مصر لمهاجمين.
وأشار إلى أن قرار عدم شراء حراس المرمى أجانب في مصر أدت إلى ظهور حراس مرمى مميزين، مقترحا أن يتم ألغاء استقدام اللاعبين الأجانب في الفرق من أجل دعم المنتخب.

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