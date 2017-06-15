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اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين باختراق نيابة الأموال العامة
متهمين في خلية دمياط الارهابية ‎

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين باختراق نيابة الأموال العامة

2017-06-15 08:40:10
متابعات

تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس ، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة وتسريبها فى عدد من القضايا.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر أحال اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة وتسريبها فى عدد من القضايا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وحققت نيابة الأموال العامة العليا مع المتهمين وهم “إسلام. ع” سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا و”شاكر. ع”، محام، و”السيد. م”، مهندس بترول، و”محمد. ن”، محام، واعترف المتهمون بتسريب تفاصيل حول عدد من القضايا تم تسريبها قبل الانتهاء من التحقيقات والإدلاء بمعلومات ساعدت بعض المتهمين على الهرب.

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