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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يمتحنون فى الأحياء والتفاضل والجغرافيا
طلاب ـ الثانوية العامة‎

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يمتحنون فى الأحياء والتفاضل والجغرافيا

2017-06-15 08:39:08
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يواصل طلاب الثانوية العامة، لليوم السادس أداء امتحاناتهم، حيث يختبر اليوم الخميس 593 ألف طالب وطالبة موزعين على 1642 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويمتحن الطلاب فى مواد الأحياء لشعبة علمى علوم، والتفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

فيما تواصل كنترولات الثانوية العامة، تصحيح المواد التى اختبرها الطلاب منذ بدء الامتحانات من لغة عربية وتربية دينية ولغة أجنبية أولى وثانية وأيضا فيزياء وتاريخ، حيث تواصل الكنترولات عملها وفقا للتعليمات الصادرة ونماذج الإجابة الخاصة بكل مادة.

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