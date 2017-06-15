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"سبوتنيك": توقف العمل بمطار بروكسل الدولى فى بلجيكا بسبب حريق
مطار بروكسل ‎

"سبوتنيك": توقف العمل بمطار بروكسل الدولى فى بلجيكا بسبب حريق

2017-06-15 08:41:08
وكالات

تعطل عمل مطار بروكسل الدولى فى بلجيكا، صباح اليوم الخميس، بسبب حريق، حسبما أفادت شركة “أر تى أل” للإذاعة والتلفزيون.

وأشير إلى أن عمل مطار بروكسل تعطل بشكل كامل، اليوم الخميس، ابتداء من الساعة الخامسة تقريبا، وتعطل عمل المطار بسبب حريق وانقطاع الكهرباء وتعطل الأنظمة الإلكترونية، وأفادت “أر تى أل” بأن الطائرات لا تقلع من المطار ولا يمكن للركاب دخول مبنى المطار

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