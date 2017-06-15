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"الأرصاد" : طقس مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34
الطقس

"الأرصاد" : طقس مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

2017-06-15 08:23:23
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل الحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار علي شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحرى والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويكون ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 34
الإسكندرية 22 29
مطروح 20 28
بورسعيد 22 28
دمياط 21 28
بلطيم 21 28
الإسماعيلية 22 35
السويس 23 35
العريش 20 30
نخل 18 32
طابا 19 34
الطور 22 30
مرسى علم 25 34
الغردقة 26 36
شرم الشيخ 27 37
رفح 17 29
كاترين 18 32
سيوة 22 34
المنيا 26 35
الفيوم 26 35
رأس سدر 24 34
أبوسمبل 27 41
وسط الدلتا 22 34
أسيوط 26 36
سوهاج 25 37
الأقصر 27 41
أسوان 28 43
شلاتين 26 36
حلايب 28 39
الوادى الجديد 23 40
قنا 26 34
نويبع 26 34
السلوم 18 27
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 32 46
المدينة 28 44
الرياض 27 45
المنامة 31 38
أبوظبي 32 45
الدوحة 30 38
الكويت 31 47
دمشق 14 33
بيروت 22 27
عمان 16 30
القدس 17 27
غزة 20 28
بغداد 24 39
مسقط 30 35
صنعاء 16 31
الخرطوم 30 42
طرابلس 22 32
تونس 20 34
الجزائر 20 27
الرباط 19 27
نواكشوط 24 37
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 12 27
اسطنبول 17 25
إسلام أباد 25 41
نيودلهي 28 42
جاكرتا 25 32
بكين 24 37
كوالامبور 24 31
طوكيو 19 27
أثينا 21 32
روما 18 32
باريس 12 28
مدريد 22 39
برلين 16 27
لندن 13 23
مونتريال 15 24
موسكو 08 11
نيويورك 16 23
واشنطن 19 28

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