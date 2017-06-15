اكد الدكتور جمال سلامة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن قطر وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” كانا لهما دور في تكريس الانقسام الفلسطيني، موضحا أن حركة “حماس” تعتمد على دبلوماسية “دفتر الشيكات” للحصول على تمويلات شهرية.

وتساءل سلامة من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية، “كيف يمكن لحركة مقاومة أن تشكل حكومة وهي تحت الاحتلال؟؟.. فالعملة التي يتعاملون بها هي العملة الإسرائيلية وتحركات قيادات حماس داخل فلسطين يجب أن تحصل على أذن إسرائيلي”، معلنا أن القضية أصبحت كملهاة أو نوع من العبثية.

وذكر أن قطر جعلت “حماس” بأنها لا تجد ملجأ إلا بالتفاوض مع الإسرائيليين، مشيرا إلى قبول “حماس” بحدود 1967 في مواقفها الأخيرة.

وأضاف أن “حماس انغمست في السياسية وخربت القضية الفلسطينية مما جعل فكرة حل الدولتين تتحول إلى حل الضفة الغربية عن غزة” .