أكاديمي: سياسة «حماس» مع قطر تعتمد على دبلوماسية «دفتر الشيكات»2017-06-15 08:18:13
اكد الدكتور جمال سلامة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن قطر وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” كانا لهما دور في تكريس الانقسام الفلسطيني، موضحا أن حركة “حماس” تعتمد على دبلوماسية “دفتر الشيكات” للحصول على تمويلات شهرية.
وتساءل سلامة من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية، “كيف يمكن لحركة مقاومة أن تشكل حكومة وهي تحت الاحتلال؟؟.. فالعملة التي يتعاملون بها هي العملة الإسرائيلية وتحركات قيادات حماس داخل فلسطين يجب أن تحصل على أذن إسرائيلي”، معلنا أن القضية أصبحت كملهاة أو نوع من العبثية.
وذكر أن قطر جعلت “حماس” بأنها لا تجد ملجأ إلا بالتفاوض مع الإسرائيليين، مشيرا إلى قبول “حماس” بحدود 1967 في مواقفها الأخيرة.
وأضاف أن “حماس انغمست في السياسية وخربت القضية الفلسطينية مما جعل فكرة حل الدولتين تتحول إلى حل الضفة الغربية عن غزة” .
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:05:21 GMT
-
فرار جماعي لعشرات النزلاء من أحد السجون بإندونيسيا
فر عشرات السجناء، اليوم الأربعاء، من أحد السجون المكتظة بجزيرة سومطرة الإندونيسية بعدما تسببت الفيضانات في انهيار أحد جدران السجن. وأوضح رئيس الشرطة المحلية ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
تفجير انتحاري يستهدف مجموعة منشقة عن «طالبان»
استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، مجموعة منشقة عن حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” جنوب أفغانستان اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية، عن عمر ...Wed, 14 Jun 2017 08:55:33 GMT
-
هواوي ضمن أفضل 50 علامة تجارية في قائمة Brandz في 2017 - محيط
أظهر التقييم السنوي لأعلي 100 علامة تجارية قيمة حول العالم هذا الاسبوع والصادر مؤخراً عن WPP العالمية، أن شركة هواوي شهدت ارتفاع في قيمة علامتها…Wed, 14 Jun 2017 12:00:38 GMT
-
معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
السيسي : "دولتنا دولة قانون"
نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات بعدم مراعاة مبادئ دولة القانون والتضييق على المعارضة وإعاقة وسائل الإعلام الناقدة في بلاده ، مستبعدا تطور الأزمة بين ...Wed, 14 Jun 2017 10:57:18 GMT
-
الجندي: حصر 93 % من «التعداد السكاني».. والأرقام لا تختلف عن الاحصائيات القديمة
أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أن النسبة الإجمالية التي تم حصرها في التعداد السكاني للمركز تعدت 93 %، مشيرا إلى أن أغلب المحافظات تم ...Wed, 14 Jun 2017 09:09:38 GMT