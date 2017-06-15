ألقت السلطات الأمريكية القبض على قرابة 200 عراقي معظمهم من منطقة ديترويت، في الأسابيع الثلاثة الأخيرة وتحركت لترحيلهم بعدما وافق العراق على قبول المرحلين في إطار “صفقة” لرفعه من قائمة البلدان التي يسعى الرئيس دونالد ترامب لمنع القادمين منها من دخول الولايات المتحدة.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” عربية الفضائية اليوم الخميس،عن جيليان كريستنسن المتحدثة باسم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والضرائب الأمريكية قولها في بيان :إن السلطات اعتقلت 114 عراقيا في مطلع الأسبوع في منطقة ديترويت، واعتقلت 85 آخرين في مناطق أخرى خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت إن الغالبية العظمى من المقبوض عليهم أدينوا جنائيا باتهامات كالقتل والاغتصاب والاعتداء والخطف والسطو والاتجار في المخدرات وانتهاكات تتعلق بحيازة السلاح وجرائم أخرى.

وأضافت إنه بحلول 17 أبريل 2017 كان يوجد 1444عراقيا صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل، ومنذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 12 مارس الماضي تم ترحيل ثمانية عراقيين إلى بلدهم.

وعزت المصادر هذه التحركات، بأنها تأتي في إطار سعي إدارة ترامب لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة ودفع الدول إلى تقبل عودة أبنائها الذين صدرت بحقهم أحكام ترحيل من الولايات المتحدة. وتأتي الحملة على المهاجرين العراقيين في أعقاب قرار الحكومة الأمريكية رفع العراق من قائمة الدول التي استهدفتها نسخة معدلة من حظر مؤقت صدر في مارس الماضي.

وقال محامون إن هناك عشرات العراقيين من الكلدان الكاثوليك في ديترويت من بين المستهدفين في عمليات التمشيط، ويخشى بعضهم القتل إذا تم ترحيلهم للعراق.

