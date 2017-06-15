وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة بيع مقاتلات ( إف-15) لقطر بقيمة 12 مليار دولار.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قوله “إن هذه المقاتلات ستزيد من القدرات الفنية لقطر، وسترفع مستوى التعاون الأمني والعمل المشترك بين البلدين”.

ووقع الاتفاقية وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيره القطري خالد العطية، خلال زيارة الأخير إلى واشنطن أمس الأربعاء.

وناقش الوزيران خلال لقائهما، بحسب بيان البنتاجون، قضية مكافحة تنظيم داعش، وضرورة تخفيف التوتر بين كل الأطراف في منطقة الخليج، حتى يتسنى التركيز على بلوغ الأهداف المشتركة.

ويأتي توقيع الاتفاق في خضم أزمة بين دول الخليج، بعد إعلان ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين، فضلا عن مصر مقاطعة قطر.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد دعا قطر في وقت سابق إلى وقف “تمويل الإرهاب”، في تصريحات رحبت بها دول الخليج المقاطعة لقطر.