تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي والشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة اليوم (الخميس).

فتحت عنوان “مصر تدعم المؤسسات الوطنية العراقية”، ذكرت صحيفة “الأهرام”، في صفحتها الأولى ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على وحدة وسلامة العراق ودعمها مؤسساته الوطنية، ودعم الجهود العراقية لمكافحة الإرهاب ورفضها التدخل بشئونه الداخلية، مشيرا إلى أهمية القضاء على جذور التطرف، والسعي إلى تعزيز تماسك النسيج الوطني، وقطع الطريق على محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس إياد علاوى نائب الرئيس العراقى، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن اللقاء تناول سبل توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين فى كل المجالات، خاصة إعادة إعمار العراق واستعادة الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب علاوى عن شكره لمواقف مصر تجاه العراق، مؤكدا محورية دورها بوصفها ركيزة الأمن والاستقرار فى العالم العربي، واستعرض الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية في بلاده، منوها بدور المؤسسات الوطنية العراقية، فى نزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية، والقضاء على التطرف والتشدد.

وفي تغطيتها لحوار الرئيس السيسي أمس مع شبكة “ARD” وراديو “داتشلاند فانك” الألمانية قبيل مغادرته للعاصمة الألمانية برلين، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الرئيس أكد ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتكثيف الضغوط علي الدول التي تمول الإرهاب.

وقال الرئيس إنه لا يتوقع اندلاع حرب في منطقة الخليج نتيجة الأزمة مع قطر، محذرا المجتمع الدولي من مخاطر دعم وتمويل الإرهاب.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس أضاف أن علي الغرب ألا يتوقع أن الإرهاب يأتي من تنظيم “داعش” فقط لكن هناك جماعات مثل “بوكوحرام” في نيجيريا و”بيت المقدس” وغيرهما، وأن المشكلة الأساسية في الفكر المتطرف، وأنه “لا يمكن الانتصار علي الجماعات الإرهابية بالوسائل العسكرية فقط”.

وأشار الرئيس إلى أن الإرهاب نال أوروبا وإن بقينا صامتين سينتشر الإرهاب أكثر فأكثر في السنين القليلة المقبلة”، مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط علي الدول التي تمول الإرهاب حتي تكون رسالة واضحة وقوية لتلك الدول.

وتساءل الرئيس :”من أين تحصل الجماعات المتطرفة علي الأسلحة والأموال؟ وذكرت الإذاعة أن الرئيس السيسي تجاهل ذكر قطر خلال حديثه عن الدول التي تدعم الإرهاب”.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي أن ألمانيا يمكنها ممارسة نفوذ علي الدول التي تدعم وتمول هذه الجماعات المتطرفة، لافتا إلي أن الأمر يدور أيضا حول جدل شامل علي المستوي الثقافي والاجتماعي والديني، مضيفا أنه ‬يتعين تصحيح التعاليم المغلوطة في الدين وتوضيح مدي خطئها للناس.

وردا علي سؤال بشأن تحذير وزير الخارجية الألماني “زيجمار جابرييل” قبل أيام من اندلاع حرب في منطقة الخليج جراء الأزمة مع قطر، قال الرئيس السيسي “لا أتوقع اندلاع حرب”.

وقال: “لا أحد في مصر فوق القانون حتي رئيس الجمهورية”، مضيفا أن “دولتنا دولة قانون، والقضاء له الكلمة النهائية ولا أحد فوق القانون، حتي رئيس الدولة”.

وأبرزت صحيفة “الجمهورية” اجتماع الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. ووزير المالية عمرو الجارحي، مشيرة إلى أن الرئيس أكد ضرورة مواصلة جهود تخفيض العجز في الموازنة والدين العام.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف قوله إن الاجتماع جاء في إطار المتابعة الدورية للأداء الاقتصادي والمالي، حيث عرض وزير المالية، خلال الاجتماع، الإجراءات الجاري اتخاذها لخفض عجز الموازنة وحجم الدين العام، وذلك في اطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة.

كما تطرق الاجتماع إلي الموقف بالنسبة لعرض موازنة العام المالي الجديد “2017 ــ 2018” علي مجلس النواب، وما تشمله من زيادات ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة لشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يسهم في التخفيف علي محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

كما نقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي قوله إن الرئيس السيسي، أكد ــ خلال الاجتماع ــ أهمية الاستمرار في المتابعة الدورية لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية وتقييم اجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري، فضلا عن متابعة جهود تخفيض العجز في الموازنة والدين العام بما يساهم في معالجة التحديات القائمة والتغلب عليها من أجل توفير واقع أفضل للمواطنين.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة “الأهرام” أنه في مؤشر قوى على استعادة الاقتصاد المصرى عافيته، أعلن البنك المركزى إلغاء القيود المفروضة على تحويلات النقد الاجنبى للخارج حيث تم إلغاء الحد الأقصى للتحويلات والبالغ 100 الف دولار أو ما يعادلها للعميل مرة واحدة فى العام وهو القرار الذى طبق فى 13 فبراير 2011 على الافراد الطبيعيين والشركات.

وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي أن القرار سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصرين بالخارج وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.

من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزى تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 11 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى منها 9 مليارات دولار عقب قرار تحرير سعر الصرف مقابل عجز كلى نحو 6ر3 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام المالى الماضي.

وتحت عنوان ” 20 مليار جنيه لزيادة المعاشات 15% من أول يوليو” ، ذكرت “الأهرام” أن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أكد أن الوزارة غير مسئولة عن تأخر بعض الجهات العامة فى صرف العلاوة الدورية للعاملين بها، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت قواعد صرف العلاوة فى نفس يوم تصديق الرئيس على القانون واتاحت المبالغ المالية واللازمة للصرف .

وحول قرار مجلس الوزراء زيادة المعاشات الشهرية بنسبة 15%، أكد معيط أن الخزانة العامة ستمول تلك الزيادة بتكليفة نحو 20 مليار جنيه، لافتا إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017 /2018 يتضمن هذه المبالغ بما يسمح بصرف الزيادة من معاش يوليو المقبل .

وفي الشأن المحلي ، ذكرت “الأخبار” أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أكد أن توفير السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بجودة عالية وأسعار مناسبة هدف رئيسي تسعي الحكومة لتحقيقه خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلي أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التموين والتجارة الداخلية وصندوق “تحيا مصر” في تنفيذ مشروع تمويل السيارات المبردة والذي يستهدف تنفيذ منظومة متكاملة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خاصة في المحافظات الاكثر احتياجاً ويتم تنفيذه علي مرحلتين المرحلة الاولي تتضمن تسليم 130 سيارة والمرحلة الثانية 70 سيارة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاركة وزير التجارة ود.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في فعاليات احتفالية تسليم 18 سيارة مبردة حمولة 5 أطنان للشباب والمقدمة في إطار مشروع تمويل السيارات المبردة والذي يستهدف توزيع 200 سيارة نقل مبردة حمولة 5 أطنان بـ 22 محافظة.

واضاف قابيل أن الوزارة تدعم وتشجع فكر وثقافة العمل الحر بين الشباب باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها حتي عام 2020 والتي تتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة رؤية مصر 2030 ، مؤكدا ضرورة تكثيف برامج التوعية لدي الشباب بأهمية العمل الحر ودوره الكبير في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد القومي.

وفي الشأن العالمي، وتحت عنوان “السلطات الاسترالية تبحث معاقبة قطر” ، ذكرت “الأخبار” أن السلطات الاسترالية قالت إنها تبحث حظر الخطوط الجوية القطرية وفرض عقوبات اقتصادية على قطر وذلك على خلفية الاتهامات التي تلاحق الدوحة بدعم الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن زعيم المحافظين الاسترالى ورى برناردى قوله إن الوقت حان لكى تكون الحكومة اكثر قسوة مع قطر وتحرمها من مصالحها هناك .وتساءل برناردى: لماذا نسمح لقطر بحماية أمنها الغذائي عندما تقوض أمننا القومى؟ وذلك في إشارة إلى الشركة القطرية “حساد استراليا” التي تمتلك 300 ألف فدان من الأراضى الزراعية الرئيسية في استراليا، مطالبا بضرورة إجبارها على البيع.

وفي الشأن البرلماني، ذكرت “الجمهورية” أن مجلس النواب وافق أمس بأغلبية الأعضاء علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.. وذلك بناء علي التقرير النهائي الذي قدمته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي وهيئة مكتب اللجنة التشريعية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قوله إن الاتفاقية تحقق مصلحة البلاد وجزيرتي تيران وصنافير سعوديتان،مضيفا أن عملية ترسيم الحدود تتم حسب الاتفاقيات الدولية وقواعدها الفنية.

وقال عبدالعال إنه ليس لدينا ما نخفيه وكلنا نحرص علي الصالح العام وكلنا وطنيون.. سواء الموافقون أو الرافضون للاتفاقية، مضيفا أن جميع أعضاء البرلمان وطنيون.. يلتفون بعلم مصر.. ووصف الجلسة بأنها تاريخية ولابد أن تخرج بصورة ديمقراطية.

وأعلن أن مجلس النواب يثق تماما في القوات المسلحة..ومن حارب لا يعرف التفريط.. وقد كانت القوات المسلحة شريكا أساسيا في اللجنة القومية لترسيم الحدود.

بدوره، أكد العميد الدكتور أشرف العسال رئيس هيئة المساحة البحرية أن السيادة علي الجزر لا تحسم بالمسافات أو بالقواعد الجيولوجية.. ولكن بالقرار الجمهوري الصادر في 1990 وبالاتفاقية الدولية التي حددت نقاط الأساس للحدود البحرية مع السعودية.

من ناحية أخرى، ذكرت “الجمهورية” أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر أعلنت تدبير الاعتمادات اللازمة لصرف مستحقات جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عن العلاوة الخاصة بنسبة 10% التي تقررت مؤخرا وفقا للقانون 16 لسنة 2017.

وأوضحت الصحيفة أن الهيئة خاطبت المؤسسات الصحفية القومية لموافاتها فورا ببيانات العاملين لاتخاذ إجراءات صرف العلاوة الأسبوع القادم واشترطت عدم إنفاق الاعتمادات المقررة إلا في الغرض المخصصة له.

