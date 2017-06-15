أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم /الخميس/ عن تعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ أطلقته المليشيات الحوثية.

وأكد التحالف، في بيان، أن السفينة تعرضت لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية، ما أسفر عن إصابة شخص من الطاقم.

وأكد البيان، الذي أوردته قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية أنه تجرى عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها.

وجددت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تحذيرها من أن استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية، تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.

وطالب بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 لمنع هذه الممارسات الإجرامية.