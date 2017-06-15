صرح حازم رمضان القنصل العام المصري في جدة بأنه لم يتبق من المهلة الفعلية للاستفادة من التسهيلات المقدمة في إطار حملة “وطن بلا مخالف” سوى 10 أيام فقط، مهيبا بمخالفي أنظمة الإقامة والعمل من مواطنين المصريين ممن تنطبق عليهم القواعد سرعة الاستفادة من المهلة والمغادرة قبل نهايتها يوم 29 رمضان.

ودعا القنصل العام المواطنين، المخالفين ممن لديهم استفسارات أو انتهت صلاحية جوازات سفرهم إلى التقدم فوراً لدى مقرها أو مكتبها الدائم في مركز توقيف الشميسي (مبنى4)، وذلك للاستعلام واستخراج وثائق السفر حتى يمكنهم الحصول على تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية.

وأكد رمضان، استعداد القنصلية العامة لاستقبال استفسارات المواطنين على رقم هاتف غرفة عمليات القنصلية رقم (0500054094).

