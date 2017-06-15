المقادير:



ملعقة كبيرة خميرة

كوب ماء دافئ

3/4 3 كوب دقيق

1/4 2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة كبيرة بكينج بودر

1/2 كوب زبدة (درجة حرارة الغرفة)

1/2 2 ملعقة كبيرة حليب

بيضة

ڤانيليا

ملح

زيت للقلي

دبس التمر (أو أي نوع دبس مفضل أو قطر (شربات) أو سكر بودرة)

الطريقة:

- تُذاب الخميرة في الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من السكر وتُقلب وتُترك لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يُخلط الدقيق مع الكمية المتبقة من السكر والبيكنج بودر والملح في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة.

- تُضاف بقية المكونات وخليط الخميرة مع الاستمرار في العجن على نفس السرعة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ( أو 25 دقيقة باليد) حتى نحصل على عجين أملس ومتجانس.

- يُشكل العجين على هيئة كُرة، ويُوضع في وعاء عميق مدهون بقليل من الزيت، ويُغطى ويُترك لمدة 45 دقيقة حتى يختمر أو يتضاعف حجمه.

- يُفرد العجين على هيئة مستطيل بسُمك 2 سنتيمتر، يُقطع بقطاعات دائرية صغيرة (أو يُشكل العجين على هيئة كرات صغيرة) ثم تُرص الكرات في صاج مدهون بقليل من الزيت.

- تُغطي وتُترك لمدة 45 دقيقة حتى تختمر أو يتضاعف حجمها، ثم تُقلى الكرات في الزيت الساخن وتُقلب حتى تحمر من جميع الجهات.

- تُرفع على منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد، تُزين كرات الدونتس بخيوط من الدبس أو القطر أو الاكتفاء برشها بالسكر البودرة.