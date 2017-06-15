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كرات "الدونتس" المقلية

كرات "الدونتس" المقلية

2017-06-15 05:41:46

المقادير:

ملعقة كبيرة خميرة
كوب ماء دافئ
3/4 3 كوب دقيق
1/4 2 ملعقة كبيرة سكر
1/2 ملعقة كبيرة بكينج بودر
1/2 كوب زبدة (درجة حرارة الغرفة)
1/2 2 ملعقة كبيرة حليب
بيضة
ڤانيليا
ملح
زيت للقلي
دبس التمر (أو أي نوع دبس مفضل أو قطر (شربات) أو سكر بودرة)

الطريقة:
- تُذاب الخميرة في الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من السكر وتُقلب وتُترك لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- يُخلط الدقيق مع الكمية المتبقة من السكر والبيكنج بودر والملح في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة.
- تُضاف بقية المكونات وخليط الخميرة مع الاستمرار في العجن على نفس السرعة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ( أو 25 دقيقة باليد) حتى نحصل على عجين أملس ومتجانس.
- يُشكل العجين على هيئة كُرة، ويُوضع في وعاء عميق مدهون بقليل من الزيت، ويُغطى ويُترك لمدة 45 دقيقة حتى يختمر أو يتضاعف حجمه.
- يُفرد العجين على هيئة مستطيل بسُمك 2 سنتيمتر، يُقطع بقطاعات دائرية صغيرة (أو يُشكل العجين على هيئة كرات صغيرة) ثم تُرص الكرات في صاج مدهون بقليل من الزيت.
- تُغطي وتُترك لمدة 45 دقيقة حتى تختمر أو يتضاعف حجمها، ثم تُقلى الكرات في الزيت الساخن وتُقلب حتى تحمر من جميع الجهات.
- تُرفع على منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد، تُزين كرات الدونتس بخيوط من الدبس أو القطر أو الاكتفاء برشها بالسكر البودرة.

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