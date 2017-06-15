توجهت اللالا سلمى، قرينة الملك المغربى محمد السادس بصحبة سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون لزيارة معرض بيكاسو بالمتحف الوطني للفنون المعاصرة بالرباط ، وفقًا للصور التى نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

حيث كان فى استقبالهما حرس الشرف الملكى، قبل أن تبدأ اللالا سلمى وبريجيت جولة لمشاهدة معروضات المتحف .

وفى نهاية الجولة قامت سيدة الإليزيه، بيرجيت ماكرون بالتوقيع فى “الكتاب الذهبى” للمتحف الوطنى للفنون المعاصرة بالرباط .

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد وصل الأربعاء، إلى العاصمة المغربية الرباط في أول زيارة رسمية له إلى شمال إفريقيا.

وحضر الرئيس الفرنسي مأدبة إفطار رمضاني مع العاهل المغربي محمد السادس وأجرى معه محادثة منفردة.