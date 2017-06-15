 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 06:30 صباحاً
روابط سريعة
فتحي عبدالسميع ناعيا "رزق" : الهامش الذي صار متنا
شريف رزق

فتحي عبدالسميع ناعيا "رزق" : الهامش الذي صار متنا

2017-06-15 05:43:30

كتب الشاعر فتحي عبدالسميع في نعي الناقد والشاعر شريف رزق الذي وافته المنية أمس، إننا نفقد واحدا من أبرز وأهم أبناء جيلة في الثقافة المصرية.رغم حرصه على البقاء في هامش جغرافي غير مهتم بالمركزية المتوحشة.

وتابع بصفحته على “فيس بوك” : تأتي تلك الأهمية من عدة وجوه، منها ما يتعلق بتجربته الإبداعية التي قدم خلالها عدة مجموعات شعرية، تظهر فيها جديته، وروحه التجديدية، وثورته على التقليد واجترار القديم.

ومنها ما يتعلق بتجربته النقدية، حيث تصدى لإشكاليات الشعر العربي الجديد باجتهاد كبير وقدم مساهمات فريدة، من حيث قدرتها على النبش في الجذور وتحليل أحدث الظواهر في نفس الوقت، وعلى النحو الذي سد فراغا نقديا كبيرا.

وأفضل تلك الوجوه في تقديري، هي حرصه على تقديم نموذج للمثقف العربي الحر والمستقل والنزيه، وقد ظهر ذلك في مواقفه الثقافية العامة، وفيمن سلط عليهم ضوءه النقدي، وهو أمر بالغ الصعوبة يعبر عن حس بطولي، في ظل مناخ ثقافي مضاد في عمومه لذلك النموذج الحر والمستقل عن كل عصبة أو شلة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3