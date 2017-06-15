كتب الشاعر فتحي عبدالسميع في نعي الناقد والشاعر شريف رزق الذي وافته المنية أمس، إننا نفقد واحدا من أبرز وأهم أبناء جيلة في الثقافة المصرية.رغم حرصه على البقاء في هامش جغرافي غير مهتم بالمركزية المتوحشة.

وتابع بصفحته على “فيس بوك” : تأتي تلك الأهمية من عدة وجوه، منها ما يتعلق بتجربته الإبداعية التي قدم خلالها عدة مجموعات شعرية، تظهر فيها جديته، وروحه التجديدية، وثورته على التقليد واجترار القديم.

ومنها ما يتعلق بتجربته النقدية، حيث تصدى لإشكاليات الشعر العربي الجديد باجتهاد كبير وقدم مساهمات فريدة، من حيث قدرتها على النبش في الجذور وتحليل أحدث الظواهر في نفس الوقت، وعلى النحو الذي سد فراغا نقديا كبيرا.

وأفضل تلك الوجوه في تقديري، هي حرصه على تقديم نموذج للمثقف العربي الحر والمستقل والنزيه، وقد ظهر ذلك في مواقفه الثقافية العامة، وفيمن سلط عليهم ضوءه النقدي، وهو أمر بالغ الصعوبة يعبر عن حس بطولي، في ظل مناخ ثقافي مضاد في عمومه لذلك النموذج الحر والمستقل عن كل عصبة أو شلة.