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قمح بالخلطة
قمح بالخلطة

قمح بالخلطة

2017-06-15 05:40:25

المقادير:

كيلو قمح
2 ملعقة كبيرة سمن
بصلة كبيرة مفرومة
كوب قوانص مُنظفة ومُقطعة قطع كبيرة
2 فص ثوم مفروم ناعم
1/2 ملعقة كبيرة بهار
1/2 ملعقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة
1/2 ملعقة كبيرة كركم مطحون
4 كوب مرق
لوز وفستق وصنوبر محمص
ملح وفلفل

الطريقة:
- يُغسل القمح ويُنقع في ماء لمدة 4 ساعات، ثم يُصفى، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- يُسخن السمن في إناء على نار متوسطة، يُضاف البصل مع التقليب حتى يلين، تُضاف القوانص، الثوم، البهارات، القمح مع التقليب حتى تتجانس المكونات، ثم يُتبل الخليط بالملح والفلفل.
- يُضاف المرق، يُترك الخليط حتى بدء الغليان، يُغطى الإناء ويُترك على نار هادئة لحوالي 30 دقيقة أو حتى تمام نُضج القمح، يُوضع في طبق التقديم ويُزين بالمكسرات المحمصة.

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