المقادير:



كيلو قمح

2 ملعقة كبيرة سمن

بصلة كبيرة مفرومة

كوب قوانص مُنظفة ومُقطعة قطع كبيرة

2 فص ثوم مفروم ناعم

1/2 ملعقة كبيرة بهار

1/2 ملعقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة

1/2 ملعقة كبيرة كركم مطحون

4 كوب مرق

لوز وفستق وصنوبر محمص

ملح وفلفل

الطريقة:

- يُغسل القمح ويُنقع في ماء لمدة 4 ساعات، ثم يُصفى، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يُسخن السمن في إناء على نار متوسطة، يُضاف البصل مع التقليب حتى يلين، تُضاف القوانص، الثوم، البهارات، القمح مع التقليب حتى تتجانس المكونات، ثم يُتبل الخليط بالملح والفلفل.

- يُضاف المرق، يُترك الخليط حتى بدء الغليان، يُغطى الإناء ويُترك على نار هادئة لحوالي 30 دقيقة أو حتى تمام نُضج القمح، يُوضع في طبق التقديم ويُزين بالمكسرات المحمصة.