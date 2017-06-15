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هل تفسد الحقنة الشرجية الصوم؟
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هل تفسد الحقنة الشرجية الصوم؟

2017-06-15 05:38:48

السؤال: هل الحقنة الشرجية تفسد الصيام؟

يجيب الدكتور شوقي إبراهيم علام قائلاً” الحُقَنُ الشرجية والتي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء مذهب جمهور العلماء أنها مُفسِدَةٌ للصوم إذا استُعمِلَت مع العَمْدِ والِاختِيَارِ؛ لأنَّ فيها إيصالاً للمائع المَحقُونِ بها إلى الجوف مِن منفذٍ مفتوحٍ، وذهب العلَّامة اللخمي مِن المالكية إلى أنها مُبَاحَةٌ لا تُفَطِّر، وهو وَجْهٌ عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قولٍ آخر عند المالكية أنها مكروهة.
قال العلَّامة الحطاب المالكي في “مواهب الجليل في شرح مختصر خليل” (2/ 424 - 425. ط. دار الفكر):  اهـ.
وقال الحافظ ابن عبد البَرِّ المالكي في “الكافي في فقه أهل المدينة” (1/ 345. ط. مكتبة الرياض الحديثة):  اهـ.
وبِناءً على ذلك: فيُمكِنُ تَقلِيدُ هذا القول عند المالكية لِمَن ابتُلِيَ بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مَجَالٌ في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامُهُ حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان مستَحَبًّا خروجًا مِن خلاف جمهور العلماء. والله سبحانه وتعالى أعلم. حسب موقع “دار الافتاء” المصرية.

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