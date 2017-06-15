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ما الوقت الذي تدركه الحائض لصوم اليوم؟
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ما الوقت الذي تدركه الحائض لصوم اليوم؟

2017-06-15 05:36:15

السؤال: متى تدرك الحائض صوم اليوم؟

الإجابة:

إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر، فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم.

قال الإمام النووي في “روضة الطالبين وعمدة المفتين” (1/ 137، ط. المكتب الإسلامي):  اهـ، وقد صرح الشافعية بأنه إذا نوت الحائض صوم غدٍ قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلًا، صحَّ إن تمَّ لها في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح.

قال الخطيب الشربيني في “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج” (2/ 153، ط. دار الفكر):  اهـ.

وقد نصَّ الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غدٍ، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا، صحَّ؛ قال العلامة البهوتى في “كشاف القناع عن متن الإقناع ” (2/ 315، ط. دار الكتب العلمية):  اهـ.والله سبحانه وتعالى أعلم. حسب موقع “دار الافتاء” المصرية.

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