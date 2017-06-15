تعرف على قائمة الكاتبات الأعلى أجرًا في العالم2017-06-15 05:52:13
وضعت مجلة فوربس العالمية في نسختها Forbes Woman تصنيفا للكاتبات الأعلى أجرا في العالم لعام 2016.
ووفقا لتصنيفات المجلة، فقد جاءت الكاتبة البريطانية، جوان رولينغ، كاتبة سلسلة قصص “هاري بوتر” الشهيرة في المرتبة الأولى، حيث حصلت في العام الماضي وحده على 19 مليون دولار من الأعمال التي كتبتها وشاركت فيها، والتي كان من أهمها “هاري بوتر والطفل الملعون”.
ووفق “روسيا اليوم”، جاءت في المرتبة الثانية للتصنيف، الروائية والكاتبة الأمريكية، نورا روبرتس، والتي اشتهرت بالعديد من الأعمال كـ”قلوب إيرلندية” والـ “زهرة الزرقاء”، حيث حصدت العام الماضي من أعمالها عائدات تجاوزت الـ15 مليون دولار.
أما المرتبة الثالثة فاحتلتها الكاتبة والروائية الأمريكية، دانيال ستيل، بمبيعات تجاوزت 14 مليون دولار العام الماضي، حيث عرفت ستيل بالعديد من الروايات مثل “ألبوم العائلة” و”أصدقاء إلى الأبد” و”أسرار”.
ومن ضمن العشرة الأوائل لتصنيف المجلة جاءت كاتبات كإيريكا جيمس، التي حصدت نحو 14 مليون دولار العام الماضي، وباولا هوكينز، التي كسبت أكثر من 10 ملايين دولار، وراشيل راسل، بنحو 8.5 مليون دولار كسبتها عام 2016 وحده.
يذكر أن فوربس كانت قد نشرت، قائمة أخرى ضمت المشاهير الأعلى أجرا في العالم، حيث ترأس القائمة مغني الراب الأمريكي، شون كومبس، المعروف باسم “ديدي”.
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