صرح الشاعر الكبير حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بأن الاجتماع الدوري للمكتب الدائم للاتحاد العام سوف يعقد في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، أيام 9 و10 و11 سبتمبر المقبل.

وقد بادرت الأمانة العامة لاستضافته بمقرها، حفاظًا على دورية انعقاد الاجتماعات، بعد أن رأى اتحاد كتاب مصر –الذي كان مقررًا أن يستضيفه- أنه يفضل استضافة اجتماع ديسمبر الذي يليه، حيث سيعقد المؤتمر الدولي حول أديب نوبل نجيب محفوظ بالقاهرة، تحت إشراف الأمانة العامة للاتحاد العام، اعتبارًا من 11 ديسمبر، يوم ميلاد الأديب العالمي، وهو الأمر الذي سيعرض على المكتب الدائم بالعين لمناقشته، في ضوء القرارات السابقة للمؤتمر العام والمكتب الدئم، ومراعاة لعلاقات الأخوة بين الاتحادات الأعضاء.

يذكر أن اجتماع المكتب الدائم يعقد مرتين كل عام، ويحضره ممثلون عن اتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس الأدباء والكتاب من 18 دولة عربية أعضاء في الاتحاد العام، وتصدر عنه أوراق ختامية تتضمن مواقفه من الشئون الثقافية والسياسية وحال الحريات العامة.