تعبئة صحن بكميات كبيرة من الطعام تفقد المرء حسه بالكمية اللازمة لمقدار ما يجب أن يتناوله، الأمر الذي قد يسبب له التخمة، وربما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة والإفراط في البدانة.

لكن خبراء الطعام يمكنهم أن يحددوا للمرء الكمية أو المقدار اللازم للأكل، بحيث يكون كافيا ومشبعا ومغذيا في الوقت نفسه.

الأمر الذي قد يدهش البعض أن الكمية القليلة قد تكون كافية أكثر مما يعتقد، وبالتالي لو اكتفى بهذه الكمية فإنه سيحصل على الكمية المناسبة وبالسعرات الكافية.

والإنفوغرافيك المرفق يوضح كمية الطعام الكافية لأي شخص تقريبا لبعض أصناف الطعام، بحسب ما أشارت إليه خبيرة الطعام والأكل سوزي بيرنيل.على سبيل المثال، فإن كمية من الجبن بحجم علبة الكبريت تعادل ما بين 30 إلى 40 غرام، وهي كمية كافية لما يجب أن يحصل عليه المرء من السعرات الحرارية لهذا الصنف من الطعام.

أما فيما يتعلق بالدجاج، فإن تناول كمية بحجم كف اليد تعتبر كافية، في حين أن كمية تعادل نصف كف اليد من السمك تعتبر مناسبة جدا، وهذه الكمية تقدر بحوالي 150 إلى 200 غرام.

وبخصوص الباستا (المعكرونة)، فإن الكمية الكافية تقدر بحوالي نصف كأس، بينما يجب ألا تتجاوز كمية القهوة بالحليب حجم كرة المضرب، وهذا الحجم يعني كمية تعادل ما بين 40 إلى 60 سعرة حرارية.

أما الشوكولاتة فينبغي على المرء أن يكتفي بكمية بحجم أصبع اليد، في حين يفضل ألا تتجاوز كمية الخبز حجم “دفتر ملاحظات”.

وللمرء أن يأكل الكمية التي يريدها من سلطة الخضراوات نظرا للفائدة التي تحتويها.