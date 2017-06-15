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حبيب السايح يتساءل : "من قتل أسعد المروري" ؟
من قتل

حبيب السايح يتساءل : "من قتل أسعد المروري" ؟

2017-06-15 05:05:45
محيط - شيماء عيسى

عن منشورات دار فضاءات الأردنية ودار “ميم” الجزائرية، صدرت الرواية الجديدة للروائي الجزائري حبيب السايح، بعنوان “مَن قتل أسعد المرّوري” التي تقع في 232 صفحة من القطع المتوسط.

وسبق أن صدر لحبيب السايح عن منشورات فضاءات في الأردن وميم في الجزائر ثلاث روايات هي الموت في وهران، تماسخت، وتلك المحبة”.

أما في روايته مَنْ قتل أسعد المرّوري٬ فلم يخرج الحبيب السايح عن سياق التاريخ والسياسة، حيث تجري أحداثها في 2011 والمكان هو “وهران”والقصة سياسية بوليسية مؤسسة على وقائع حقيقية، لكن الشخصيات الموظفة في الأحداث من نسج الخيال، واعتمد السايح على كتابة العمل على معلومات وتحقيقات وبحوث وبيانات.

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