قالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية إن الدورة الحادية عشرة لسوق عكاظ الشهر القادم ستشهد أكثر من 100 فعالية متنوعة، فيما وضع الأمير بدر بن عبد المحسن العمل الفني الذي يقدم في الافتتاح.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، هذا العام أمرا بإسناد تنظيم سوق عكاظ، أحد المعالم الثقافية القديمة المميزة للمملكة التي أعيد إحياؤها، إلى الهيئة بعد أن تولت إمارة مكة المكرمة تنظيمه على مدى السنوات العشر الماضية.

وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم سوق عكاظ إن السوق يشمل هذا العام إقامة 10 ندوات ثقافية و5 أمسيات للشعر العربي الفصيح و10 ورش عمل ثقافية 5 منها دولية و5 محلية ومعرض للخط العربي.

ومن بين الأنشطة أيضا (واحة الفنون التشكيلية)، التي تضم معرضين فنيين و(مكتبة عكاظ)، التي تضم كتب عن جزيرة العرب ومكتبة مرئية وصوتية خاصة بسوق عكاظ ومعرض للكتابات والنقوش القديمة والإسلامية و(خيمة الراوي)، التي يشارك فيها 5 رواة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن افتتاح الدورة القادمة قال الأمير سلطان إن الحفل “سيتضمن عملا فنيا صاغه صاحب الأمير بدر بن عبد المحسن ويشارك في أدائه نخبة من أبرز الفنانين السعوديين والعرب”.