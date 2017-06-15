 Moheet on google
الخميس 15 يونيو 2017 05:13 صباحاً
روابط سريعة
100 فعالية متنوعة في الدورة الـ11 لسوق عكاظ
عكاظ

100 فعالية متنوعة في الدورة الـ11 لسوق عكاظ

2017-06-15 04:42:20
متابعات - سكاي نيوز

قالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية إن الدورة الحادية عشرة لسوق عكاظ الشهر القادم ستشهد أكثر من 100 فعالية متنوعة، فيما وضع الأمير بدر بن عبد المحسن العمل الفني الذي يقدم في الافتتاح.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، هذا العام أمرا بإسناد تنظيم سوق عكاظ، أحد المعالم الثقافية القديمة المميزة للمملكة التي أعيد إحياؤها، إلى الهيئة بعد أن تولت إمارة مكة المكرمة تنظيمه على مدى السنوات العشر الماضية.

وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم سوق عكاظ إن السوق يشمل هذا العام إقامة 10 ندوات ثقافية و5 أمسيات للشعر العربي الفصيح و10 ورش عمل ثقافية 5 منها دولية و5 محلية ومعرض للخط العربي.

ومن بين الأنشطة أيضا (واحة الفنون التشكيلية)، التي تضم معرضين فنيين و(مكتبة عكاظ)، التي تضم كتب عن جزيرة العرب ومكتبة مرئية وصوتية خاصة بسوق عكاظ ومعرض للكتابات والنقوش القديمة والإسلامية و(خيمة الراوي)، التي يشارك فيها 5 رواة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن افتتاح الدورة القادمة قال الأمير سلطان إن الحفل “سيتضمن عملا فنيا صاغه صاحب الأمير بدر بن عبد المحسن ويشارك في أدائه نخبة من أبرز الفنانين السعوديين والعرب”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3