افتتح في السويد مؤخرا متحفا “للفشل” يضم منتجات فشلت في الرواج.

ووفق”بي بي سي” العربية، تضم هذه المنتجات لعبة باسم الرئيس الأمريكي ترامب وصلصة طماطم حمراء و أقلام للنساء.

قال القائمون على المتحف إنه يهدف إلى تسليط الضوء على الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها الفشل إلى النجاح.

ووفق “روسيا اليوم”، يقول صامويل ويست، وهو عالم نفسي وباحث في مجال الابتكار يساهم بمجموعته الخاصة من 50 ابتكارا فاشلا في المعرض، وهو أيضا أمين المتحف، إن “المتحف مبتكر”، لأن بعض الفاشلين لا يتعلمون من أخطائهم، ويحافظون عليها في سرية تامة.

ويضم المعرض الغريب بالمتحف مجموعة من العناصر من بينها قناع استخدم في أفلام الرعب التي تصنعها هوليود وأيضا قلم “بيك” مصمم للنساء، إلا أن النساء لم تهتم بدفع مبالغ نقدية إضافية من أجل قلم جاء باللون الوردي أو الأرجواني.

وهناك أيضا مجموعة من منتجات شركة هارلي ديفيدسون المصنعة للدراجات النارية، والمتمثلة في عطر ومنتجات تستخدم ما بعد الحلاقة تم إطلاقها عام 1994، كما سيتم عرض جهاز إلكتروني تم إنشاؤه خصيصا للتغريد من خلاله في عام 2009 وهو يعد الشكل الأولي لتويتر.

في “متحف الفشل” منتجات كثيرة منها أبصرت الضوء وبقيت في الأسواق سنوات قليلة، ومنها ما بقيت في الظلام وفشلت حتى في أن تكون على رفوف المتاجر.

ومن المعروضات كاتشاب لونه أخضر، ورقائق بطاطا خالية من الدسم.

والهدف من المتحف هو بعث الأمل من خلال تسليط الضوء على التجارب الفاشلة والتي تمكن الآخرين من التعلم من أخطاء غيرهم.