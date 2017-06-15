قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه يجب على المواطنين الحفاظ على كل نقطة مياه، واستغلالها بشكل جيد ورشيد، حيث أن الزيادة السكانية في مصر تؤدي إلى إهدار نسبة كبيرة من المياه حال عدم استخدامها الاستخدام الأمثل.

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “TEN”، أنه يجب أن يكون هناك وعي عالي من كافة المواطنين بضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه، موضحًا أن الوزارة أعدت فيديوهات توعية للحفاظ على المياة.

وأشار إلى أن تلك الفيديوهات جاءت تحت عنوان “المسحراتي”، وهي تدعو المواطنين للحفاظ على كافة المياه سواء الشرب أو الصرف، وذلك بمساعدة إحدى القنوات الخاصة.