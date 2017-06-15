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بالفيديو.. السيسي يتناول الإفطار مع أفراد أحد الكمائن بالتجمع الخامس
السيسي يتناول الافطار

بالفيديو.. السيسي يتناول الإفطار مع أفراد أحد الكمائن بالتجمع الخامس

2017-06-15 03:38:01

عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقطع فيديو جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده كمين شارع التسعين في التجمع الخامس، وتناوله معهم وجبة الإفطار، وسط الجنود وضباط الأمن، وذلك خلال برنامجه ” راي عام”، على قناة “TEN”.

وظهر الفيديو دخول الرئيس السيسي الكمين متقدمًا على الحرس الشخصي له ، وصافح كل أفراد الكمين ، وبدأ حديثه معهم بـ “السلام عليكم”.

وتناول السيسي وجبة الإفطار مع أفراد الأمن في الكمين الكائن بالتجمع الخامس ، وسط فرحة من المواطنين المارين ، والذين التقطوا صورًا مع السيسي.

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