قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه أقدم هذا العام على نشر سلسلة فيديوهات باسم “المسحراتي” كي تكون مناسبة لشهر رمضان الكريم، كما أن الوزارة ستحاول في كل مناسبة أن تقوم بعمل حملات توعية للمواطنين للحد من الإسراف في المياه.

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، على قناة “TEN”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مصر لا تعاني من ندرة مياه ، ولكن قد تتعرض لأزمة في المياه وندرة بشده حال الإسراف في الاستخدام وعدم استخدام المواطنين المياه بشكل صحيح وطرق سليمة.

وتابع: “عدد السكان بتاعنا بيزيد ، كوباية الميه اللي كان بيشربها فرد ، دلوقتي بيشربها 9 ، إحنا مش بنعاني من أزمة ولا حاجة بس ممكن نعاني من ندرة مياه حال الاسراف في الاستخدام”.