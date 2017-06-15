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اليوم.. استئناف محاكمة "مرسي" في "اقتحام السجون"
محمد مرسي‎

اليوم.. استئناف محاكمة "مرسي" في "اقتحام السجون"

2017-06-15 02:48:19

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة الرئيس المعزول “محمد مرسي” وآخرين بقضية “اقتحام السجون”.

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