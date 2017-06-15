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اليوم. "الأوقاف" تحتفل بذكرى فتح مكة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

اليوم. "الأوقاف" تحتفل بذكرى فتح مكة

2017-06-15 02:44:54

تحتفل وزارة الأوقاف اليوم الخميس، بمناسبة فتح مكة بجميع مساجد الجمهورية، من خلال الدروس المستفادة من هذا الفتح العظيم، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، رحيما بأهله رغم إخراجه منها دون رغبة منه.

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