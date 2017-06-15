تحتفل وزارة الأوقاف اليوم الخميس، بمناسبة فتح مكة بجميع مساجد الجمهورية، من خلال الدروس المستفادة من هذا الفتح العظيم، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، رحيما بأهله رغم إخراجه منها دون رغبة منه.