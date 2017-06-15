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"كاف" يؤكد إيقاف ثنائي اتحاد العاصمة الجزائري في لقاء الزمالك
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"كاف" يؤكد إيقاف ثنائي اتحاد العاصمة الجزائري في لقاء الزمالك

2017-06-15 02:27:55

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إيقاف ثنائي فريق اتحاد العاصمة الجزائري “حمزة الخضري وعبد الرؤوف بن جويد”، خلال مباراتهما أمام الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك في ضيافة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 21 يونيو الجاري، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأكد حمادة أنور المدير الإداري لفريق الزمالك، أن نادي الزمالك تلقى اليوم الأربعاء، خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بإيقاف اللاعبين في مباراة اتحاد العاصمة والزمالك.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الثانية برصيد ٥ نقاط بفارق نقطة عن اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي.

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