أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر اتخذت مسارًا يتسم بالموضوعية وإعلاء المصلحة في شأن سد النهضة،لافتًا إلى أن النقاش مع الأشقاء في إثيوبيا منذ أن توليه المسئولية، يحرص على تفهم أهمية التنمية للشعب الإثيوبي.

وأضاف السيسي خلال حوار أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام زيارته لألمانيا مع شبكة ARD راديو “داتشلاندفانك”: “على الجانب الآخر عليكم أن تعرفوا أنه ليس لدينا مصدر للمياه سوى نهر النيل وتم بناء حضارة مصر كلها على هذا النيل وبالتالي فإن المياه بالنسبة لنا أكثر من حياة وبدونها لا حياة في مصر”، لافتًا إلى أن الجانب الإثيوبى تفهم ذلك واتفقنا على أن يكون هناك تفهم من جانبنا لبناء السد مقابل أن هذا السد لا يؤثر على مصر وحصتها المائية ولا يؤثر ملء الخزان بضرر على احتياجتنا في مصر وألا يستخدم السد لأغراض سياسية وتم بالفعل الاتفاق على ذلك.

واستعرض الرئيس السيسي مستجدات الساحة الداخلية والخارجية وجهود الحكومة في عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية، فضلا عن تناول السيسي في الحوار أيضًا الرؤية المصرية في حل عدد من القضايا والأزمات التي تمر بها دول المنطقة وعلى رأسها أزمات سوريا واليمن والعراق وليبيا وفلسطين وجهود مصر في مكافحة الإرهاب.

