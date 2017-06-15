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إصابة 5 في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء بالبدرشين
مشاجرة

إصابة 5 في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء بالبدرشين

2017-06-15 01:50:51


أصيب 5 أشخاص، مساء الأربعاء، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات قديمة بينهما بالبدرشين.
كان ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تلقو بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء وسقوط مصابين، على الفور انتقل ضباط مباحث إلى مكان الواقعة.
وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات قديمة تجددت بينهما مرة أخرى وأسفرت عن إصابة 5 من الطرفين، وتم ضبط 6 من طرفي المشاجرة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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