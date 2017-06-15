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سلاح الجو الليبي يواصل قصف تمركزات الإرهابيين بدرنة

سلاح الجو الليبي يواصل قصف تمركزات الإرهابيين بدرنة

2017-06-15 01:47:58

قال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، إن سلاح الجو الليبي يواصل قصف تمركزات الإرهابيين بدرنة.
وأضاف في تصريحات أوردتها فضائية “ON Live” في خبر عاجل لها: سنكشف بالوثائق دور قطر المشبوه في ليبيا قريبًا”، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء فرع للمخابرات العسكرية الليبية بالجفرة.

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