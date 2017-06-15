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الكونجرس الأمريكي يحقق في قانونية إقالة كومي
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي جيمس كومي

الكونجرس الأمريكي يحقق في قانونية إقالة كومي

2017-06-15 01:53:16
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أعلن رئيس اللجنة القانونية في الكونجرس الأمريكي، تشاك غراسلي أن اللجنة تخطط لإجراء مناقشة حول قانونية إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، جيمس كومي.

وجاء في بيان نشره السناتور الأمريكي، غراسلي بهذا الشأن: “التحقق من أي معلومات تفيد بتدخل أي طرف من غير أصحاب الاختصاص في شؤون التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية يدخل ضمن صلاحيات اللجنة القانونية”.

وأشار السيناتور الأمريكي إلى أن الحديث يدور حول التحقق من قرار وزارة العدل “المتعلق بإقالة كومي، وتدخل روسيا في سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة بالإضافة إلى سلسلة من التحقيقات الهامة حول القرارات التي اتخذت لأسباب سياسية”.

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