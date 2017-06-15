تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل عزب بقطاع الأمن الوطنى، وتتسلم إخطار الداخلية بأسماء السجون التى تم اقتحامها فى أحداث يناير والمسئولين عنها وذلك فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”.

كانت محكمة النقض، قبلت الطعن على الحكم الصادر بإعدام مرسى ومحمد بديع مرشد الإخوان وآخرين من قيادات الجماعة و”حماس”، بالإعدام شنقًا، وعاقبت باقى المتهمين بأحكام تراوحت بين الحبس سنتين والسجن المؤبد، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدنى 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية فى قضية “اقتحام السجون”، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة 25 يناير 2011.