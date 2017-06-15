ماكين: الوضع في الخليج خطير وعلى قطر التوقف عن تمويل الإرهاب

دعا السيناتور الجمهوري جون ماكين، قطر إلى تغيير سلوكها والتوقف عن تمويل المنظمات الإرهابية التي تقتل الأمريكيين.

وقال ماكين في لقاء مع “وول ستريت جورنال” في واشنطن خلال ندوة نظمتها، إن ‫قطر تحاول منذ فترة طويلة اللعب في المعسكرين، مضيفًا أن هناك الكثير مما سيظهر بشأن الأسباب التي دفعت ‫الدول العربية لمقاطعة قطر.

وبحسب سكاي نيوز أن ماكين أشار أيضا إلى خطورة الوضع في الخليج بعد أن أضحت إيران ترسل لقطر احتياجاتها التموينية.

وفي هذا الصدد، حث ماكين الرئيس دونالد ترامب على إرسال وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى الدوحة على الفور حتى يصنف ذلك مضيفا أنه موجود في المنطقة منذ فترة طويلة ويعرف هؤلاء الناس.

وقال ماكين إن الوضع في الخليج خطير، وأن إدارة ترامب يجب أن تتصرف، الشيء الوحيد الذي نحتاجه هو بعض الاتساق من هذه الإدارة، التي لا تملكها ونحن نتكلم.