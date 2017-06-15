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"واشنطن بوست": التحقيق مع ترامب في احتمال عرقلة سير العدالة
دونالد ترامب‎

"واشنطن بوست": التحقيق مع ترامب في احتمال عرقلة سير العدالة

2017-06-15 01:23:07
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ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن المستشار الخاص روبرت مولر يحقق مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى احتمال عرقلة سير العدالة.

ويجرى مولر تحقيقا فى مزاعم عن تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واحتمال حدوث تواطؤ من جانب حملة ترامب الانتخابية.

وقال جيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الاتحادى السابق أمام الكونجرس الأسبوع الماضى إنه يعتقد أن ترامب أقاله لتعطيل تحقيق المكتب فى مسألة التدخل الروسي.

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