أعلن البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة أسوان اليوم الخميس، في إطار الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك، استبعاد “محمد مجدي وابراهيم صلاح واسلام جمال وصلاح ريكو وأحمد جعفر وحسام باولو وايمن حفني ومحمد ناصف وعلي فتحي وأسامة إبراهيم”.

وضمت القائمة، أحمد الشناوي ومحمود جنيش في حراسة المرمي، وشوقي السعيد وعلي جبر ومحمود حمدي وحسني فتحي وأحمد فتوح في الدفاع، وطارق حامد وأحمد توفيق ومعروف يوسف ومحمود دونجا وشيكابالا واحمد رفعت ومحمد مسعد ومصطفي فتحي في الوسط، وباسم مرسي وستانلي وايمانويل مايوكا في الهجوم.