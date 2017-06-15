قامت السلطات التونسية مساء الأربعاء، باستلام ٩ من المواطنين اللذين حاولوا الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من اتجاه ليبيا.

وقالت مصادر أمنية، إن الشباب التونسيين اللذين شرعوا للهجرة، كانوا قد حاولوا الهروب من خلال معبر وزان ذهيبة، حيث تم القبض عليهم في ليبيا، وتبين أنهم من سكان ولاية تطاوين.