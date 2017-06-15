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الصين تحتجز 78 يابانيا للاشتباه في أعمال تجسس وتجارة المخدرات
الرئيس الصيني شي جين بينج

الصين تحتجز 78 يابانيا للاشتباه في أعمال تجسس وتجارة المخدرات

2017-06-15 01:16:49
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قالت صحيفة “نيكاى” اليابانية، إن الحكومة الصينية تحتجز 78 يابانيا للاشتباه فى تجسسهم، والاتجار بالمخدرات.

وحذرت اليابان المسافرين إلى الصين بشأن التقاط الصور والانخراط فى أنشطة أخرى قد تثير الشكوك فى الوقت الذى تصعد فيه الصين من حملتها ضد التجسس.

وسنت البلاد قانونا لمكافحة التجسس في عام 2014، وقدمت مدينة بكين في أبريل مكافأة لكل من يقدم معلومات عن التجسس. وقامت وزارة الخارجية اليابانية في مايو بتحديث موقعها على الانترنت لرفع مستوى الوعي بين المسافرين.

ويمكن اعتبار التصوير الفوتوجرافي في المنشآت العسكرية في الصين مثل الموانئ، وكذلك في الجسور والهياكل القريبة من الحدود الكورية الشمالية، عملا من أعمال التجسس.

ويصادف هذا العام الذكرى الـ 80 لحادث جسر “ماركو بولو” فى يوليو عام 1937 الذى حدث فيه المعركة بين الجيش الثورى الوطنى والجيش الامبراطورى اليابانى الذى أثار الحرب الصينية اليابانية ومذبحة نانجينج التى بدأت يوم 13 ديسمبر من نفس عام.

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