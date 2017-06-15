قامت القوات الجوية السورية ببعض عمليات التحديث على خلفية خسارة بعض الطائرات الهجومية.

وأفاد موقع “فيستنيك مورادفي” أن القوات السورية حصلت على عدد من مروحيات “مي-24بي” المدفعية التي تسمى ب”الدبابات الطائرة”.

وقال الخبير العسكري يوري ليامين، لقد تم مشاهدة مروحية “مي-25” غير عادية في الأيام الأخيرة في درعا، وهي أشبه ب مي-24بي، التي لم تكن متوفرة لدى القوات الجوية السورية في وقت سابق.

وأضاف الخبير أن الطائرات الروسية لا تطير في هذه المنطقة، لذلك هذه الطائرة ليست روسية بالتأكيد، وأن هناك تنشط المروحيات السورية.