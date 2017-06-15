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السيسي يطالب بإستراتيجية شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

السيسي يطالب بإستراتيجية شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

2017-06-15 00:47:01

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الناس ترغب في الهجرة من بلادها من أجل الأفضل، وهو موجود لديكم ممثلا في توافر فرص عمل وحياة أفضل.

وأضاف الرئيس أنه لو استطعنا مجابهة الهجرة غير الشرعية من خلال إستراتيجية شاملة لتوفير فرص عمل كثيرة وتحقيق التنمية في هذه البلدان بما فيها مصر وكل الدول الأفريقية، فسنعطى أملا لشباب أفريقيا الذي يمثل أكثر من 50 % من سكان القارة.

وأوضح السيسي أن التنمية والتعليم وتوفير فرص العمل هي السبيل لمجابهة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المطلوبة على امتداد الحدود وسواحل البحر المتوسط، مؤكدا أن ألمانيا والدول الأوروبية تستطيع أن تقدم الكثير لكى تعطى أملا لأفريقيا يجعل شبابها لا يفكر في مغادرة بلاده.

جاء ذلك خلال حوار أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام زيارته لألمانيا مع شبكة ARD راديو “داتشلاندفانك”.

واستعرض الرئيس السيسي مستجدات الساحة الداخلية والخارجية وجهود الحكومة في عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية، فضلا عن تناول السيسي في الحوار أيضا الرؤية المصرية في حل عدد من القضايا والأزمات التي تمر بها دول المنطقة وعلى رأسها أزمات سوريا واليمن والعراق وليبيا وفلسطين وجهود مصر في مكافحة الإرهاب.

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