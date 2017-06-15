سودانيون يطلقون هاشتاج «حلايب وشلاتين سودانية»2017-06-15 00:54:20
دشن عددا من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في السودان، هاشتاج يحمل اسم “#حلايب_وشلاتين_سودانية”، لمطالبة المسئولين المصريين بضم منطقتي حلايب وشلاتين للسيادة السودانية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، بما يسمح بنقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى الرياض.
وقال أحد النشطاء ويدعى “هاني”: “#حلايب_وشلاتين_سودانية كما عادت الأخوات تيران وصنافير للأم السعودية.. قريبًا بإذن الله ستعود الأخوات حلايب وشلاتين لأحضان أمهم”.
وقال عثمان: “بعد هاشتاج #تيران_وصنافير_سعودية قريبًا بإذن الله سيكون الهاشتاق الأبرز #حلايب_وشلاتين_سودانية”، وعلقت بيرو: “مبروك عليكم الجزيرتين.. وعقبالنا لما نرجع حقنا في #حلايب_وشلاتين_سودانية”.
وأقر مجلس النواب المصري بالإجماع، بموفقته على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًّا بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، التي أحالتها الحكومة إلى البرلمان في 29 ديسمبر 2016.
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