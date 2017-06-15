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داعية سلفى: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا
بيت الزكاة المصري

داعية سلفى: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

2017-06-15 00:43:22

قال سامح حمودة، الداعية السلفى، إنه لا يصح إخراج زكاة الفطر نقدًا ويجب إخراجها فى هيئة طعام، بينما يجب إخراج زكاة المال نقدا، فالنبى صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر طعامًا، وكذلك فعل الصحابة والسلف، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم.
وأضاف الداعية السلفى، فى بيان له، أنه في الحديث “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من طعام” رواه البخاري ومسلم ، فقد أمر النبي بإخراجها من الطعام، مع أن النقود كانت موجودة عندهم، لكنه حددها بصاع من طعام، فعلينا أن نلتزم بالشرع حتى تكون زكاة الفطر صحيحة مقبولة.

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