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البنتاجون ينفي تنفيذ غارات جوية داخل باكستان
غارة امريكية لطائرة بدون طيار في باكستان

البنتاجون ينفي تنفيذ غارات جوية داخل باكستان

2017-06-15 00:44:51
أ ش أ

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الأربعاء تنفيذ أية غارات جوية بطائرات بدون طيار ضد أهداف داخل باكستان مؤخرا.

وذكر راديو “صوت أمريكا” فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشرف على تنفيذ الغارات بدون طيار في باكستان، غير أنها لا تكشف عن مثل هذه الغارات في إطار ترتيبات طويلة المدى مع الجانب الباكستاني.

وكان الجنرال قمر جاويد باجوه قائد الجيش الباكستانى قد انتقد، في وقت سابق اليوم، قيام الولايات المتحدة بتنفيذ غارة مؤخرا لطائرة بدون طيار شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مصرع اثنين من كبار قادة شبكة “حقاني”، واصفا تلك الغارات بأنها تحقق نتائج عكسية وتتعارض مع روح التعاون وتقاسم المعلومات الاستخباراتية التي تقوم بها باكستان حاليا مع الولايات المتحدة.

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