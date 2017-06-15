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الإسكان: طرح المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بعد العيد
الدكتور مصطفي مدبولي

الإسكان: طرح المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بعد العيد

2017-06-15 00:38:38

كشف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح المرحلة الثانية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار، خلال مشاركته بحفل سحور غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات بحضور قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أهمية مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين، وبدء تنفيذه وتفعيله مع مؤتمر الاستثمار بشرم الشيخ منذ عامين.

وأكد ضرورة الإسراع في إصدار القرارات الوزارية للمشروعات الجديدة بهدف سرعة تنفيذها.

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