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ماكرون يلتقي ولي عهد أبو ظبي وأمير قطر الشهر الجاري
ماكرون يلتقى وفد اللجنة الأولمبية الدولية فى باريس

ماكرون يلتقي ولي عهد أبو ظبي وأمير قطر الشهر الجاري

2017-06-15 00:38:04
أ ش أ

أعلنت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه” اليوم الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلتقي بشكل منفصل في باريس ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وأمير قطر تميم بن حمد وذلك قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وأضاف الإليزيه أن الرئيس ماكرون سيلتقي بهما خلال الأسبوع الأخير من يونيو لبحث الأزمة فى الخليج، وذلك في إطار جهوده لخفض التوتر في المنطقة على خلفية اتهام قطر بدعم الإرهاب.

يذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون يقوم حاليا بزيارة إلى الرباط للقاء الملك محمد السادس.

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