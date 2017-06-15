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رئيس البرلمان يعتذر عن إساءه أحد النواب لزميله خلال مناقشات اللجنة التشريعية
الدكتور علي عبد العال

رئيس البرلمان يعتذر عن إساءه أحد النواب لزميله خلال مناقشات اللجنة التشريعية

2017-06-15 00:32:30
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فى مشهد لفت أنظار نواب البرلمان، وقدمو  التحية لرئيس البرلمان عليه وأعتبره من شيم الكبار ، قدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعتذارا عن قيام أحد الأعضاء بسب زميلا له خلال مناقشة اتفاقية إعادةتعين الحدود البحرية، بين مصر والسعودية

وكان نص حديث الدكتور على عبد العال فى الاعتذار كما يلى:
“فيما بدر من أحد أعضاء البرلمان بلفظ خادش للحياء تجاه زميل له، فبأسمى وأسمكم أعتذر له” .

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