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الاتحاد الروسي يرد على عقوبات مجلس الشيوخ الأمريكي بحق موسكو
مجلس الشيوخ الامريكي

الاتحاد الروسي يرد على عقوبات مجلس الشيوخ الأمريكي بحق موسكو

2017-06-15 00:29:17
أ ش أ

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي قسطنطين كوساتشيوف، اليوم الأربعاء، أن موقف مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة حول فرض عقوبات ضد روسيا لا يتناسب مع الوضع في العالم، ولا مع الوضع في العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن كوساتشيوف قوله للصحفيين “إن موقف مجلس الشيوخ الحالي ليس مناسبا للوضع في العالم، ولا للوضع في العلاقات الثنائية مع روسيا. وهناك حلقة مفرغة. فعندما لم تعط الخطوة السابقة النتائج المرجوة، ثمة ضرورة إلى أخرى، أكثر قسوة، ولكنها ليست أكثر فاعلية”.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يوسع العقوبات ضد روسيا؛ صوتت الأغلبية عليه، والوثيقة بعد هذا ستطرح على مجلس النواب.

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