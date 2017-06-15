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بلومبرج: قطر ستوقع اتفاقًا لشراء 36 مقاتلة "إف-15"
طائرة اف 16

بلومبرج: قطر ستوقع اتفاقًا لشراء 36 مقاتلة "إف-15"

2017-06-15 00:31:03
وكالات

ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن قطر ستوقع اتفاقًا لشراء ما يصل إلى 36 طائرة مقاتلة إف-15 من الولايات المتحدة على الرغم من انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها في الآونة الأخيرة لدعمها الإرهاب.

وأبلغ مصدر مطلع على الصفقة لـ”رويترز” الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس وممثلين من قطر سيلتقون هذا الأسبوع لتوقيع الاتفاق.

كانت الولايات المتحدة وافقت في نوفمبر، على صفقة محتملة لبيع ما يصل إلى 72 طائرة إف-15 كيو.إيه، إلى قطر مقابل 21.1 مليار دولار، وبوينج هي المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة.

واتهم ترامب قطر يوم الجمعة بأنها راع “على مستوى عال” للإرهاب، مما قد يعرقل جهود وزارة الخارجية الأمريكية لتخفيف التوتر المتصاعد وعزلة تفرضها دول عربية ودول أخرى على الدولة الخليجية الصغيرة.

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